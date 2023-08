Rijstprijs rijst de pan uit en dat gaan we merken: ‘Pak kan dubbeltjes duurder worden’

Drie grote banken krikken spaarren­tes op, maar de hoogste rente krijgen klanten elders

Grote banken verhogen de rentes op spaargeld. De Rabobank doet dat voor de tweede keer in korte tijd. De ING laat weten de rente halverwege volgende maand ook weer wat op te krikken. ABN Amro kondigde onlangs aan de rente in augustus te verhogen. De drie grote banken beheren ongeveer 80 procent van alle spaarrekeningen in Nederland, maar bieden lang niet de hoogste rentes aan klanten.