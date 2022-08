Rijkste man van Azië neemt grote Indiase omroep over, zorgen om persvrijheid

De rijkste man van Azië, Gautam Adani, is bezig met een vijandige overname van een van de meest invloedrijke en populaire omroepen van India. Adani, multimiljardair en een goede vriend van Indiase premier Narendra Modi, probeert op die manier een stevige positie in het medialandschap te verwerven. Critici zijn bezorgd, omdat India onder leiding van Modi is gezakt in de internationale lijst van persvrijheid.

Journalisten en redacteuren van New Delhi Television (NDTV) reageren aangeslagen op het nieuws, meldt het Franse persbureau AFP. ,,We hoorden via andere persbureaus over de overname en toen brak de hel los”, zegt een medewerker die liever anoniem wil blijven. ,,Mensen proberen uit te zoeken wat er gaat gebeuren. Er heerst een gevoel van onzekerheid omdat het slechts een kwestie van tijd is voordat het nieuwe management aantreedt.”

De ruimte voor onafhankelijke journalistiek in India is de afgelopen jaren drastisch gekrompen, zegt Geeta Seshu. Als oprichter van het Free Speech Collective strijdt hij voor het behoud van persvrijheid in India. ,,De weinige dappere journalisten die doorgaan met het verspreiden van informatie, worstelen met rechtszaken, worden voor lange perioden in de gevangenis gezet zonder borgtocht, aangevallen of permanent het zwijgen opgelegd.”

‘Belangrijke mijlpaal’

Multimiljardair Adani, met een vermogen van ruim 137 miljard dollar een van de rijkste mensen ter wereld, is zijn imperium de afgelopen jaren flink aan het uitbreiden. Nu richt hij zijn pijlen op de media. Via AMG Media, een van zijn vele bedrijven, kreeg hij een belang van ruim 29 procent in NDTV, zo maakte hij deze week bekend. Ook zal hij nog eens 26 procent van het mediabedrijf opkopen, waardoor hij een meerderheidsbelang heeft. NDTV laat weten dat niet om haar toestemming is gevraagd en dat er dus sprake is van een vijandige overname.

,,Deze overname is een belangrijke mijlpaal”, zei Sanjay Pugalia, ceo van AMG Media in een verklaring. Het bedrijf streeft ernaar ‘het pad van nieuwe media op verschillende platforms aan te bieden’. AMG Media, eerder dit jaar opgericht, had in maart al een belang van 49 procent gekocht in Quintillion Business Media, uitgever van de digitale nieuwswebsite BloombergQuint, voor een onbekend bedrag.

De overname van NDTV komt volgens het gezaghebbende zakentijdschrift Forbes op het moment dat Adani zijn imperium uitbreidt met een reeks deals, waaronder de overname van de cementactiviteiten van de Zwitserse gigant Holcim in India, voor 10,5 miljard dollar. Adani haalde hiermee de Indiase miljardair Mukesh Ambani in en kroonde zich in februari tot de rijkste persoon van Azië. De zakenman is wereldwijd omstreden, omdat zijn bedrijven blijven investeren in fossiele brandstoffen, terwijl hij tegelijkertijd campagne voert voor het opzetten van een toonaangevend concern gericht op duurzame energie.

Geloofwaardige nieuwszender

NDTV, opgericht in 1988, wordt gezien als een van de meest geloofwaardige nieuwszenders in India. Het is een van de weinige grote omroepen die kritisch is op premier Modi en de regerende Bharatiya Janata-partij. ,,De invloed van de regering op de media neemt toe. De controle over wat ik oligarchen noem groeit ook en zal blijven groeien”, vertelt een Indiase journalist aan AFP. ,,Deze overname zorgt ervoor dat er bijna geen onafhankelijke media meer zijn en dat het inkrimpen van ruimte extreem gevaarlijk is.”