Rijkste man op aarde (119,1 miljard) kondigt scheiding aan

,,We willen mensen bewust maken van een ontwikkeling in ons leven’’, zo begint de verklaring die het überrijke stel online heeft gezet. De Amazon-baas Jeff was 25 jaar samen met zijn MacKenzie. Het stel ontmoette elkaar toen ze samenwerkten voor hedgefonds D.E. Shaw. In 1994, een jaar na hun huwelijk, richtte Bezos Amazon op. ,,Als we hadden geweten dat we na 25 jaar zouden scheiden, zouden we het zo weer doen’’, benadrukken Jeff en MacKenzie.