Riet Rensen werd tegen wil en dank 1.500 euro rijker: Dit geld is niet van mij

Want Rensen is geenszins van plan het bedrag te houden. ,,Dit voelt niet goed, dit geld is niet van mij", zegt ze. ,,Bovendien, als ik het had willen houden, dan was ik niet naar de pers gestapt." Nee, de Nijmeegse doet haar verhaal, om 'de ING wakker te schudden'. ,,De bank moet hier van weten. Iedereen die zo'n brief in handen krijgt, zou dit kunnen doen."



,,Blijkbaar zijn ze zich hier niet bewust van", vervolgt Rensen. ,,Dit is toch helemaal niet veilig? Als een postbode zo'n enveloppe weg had laten waaien, was het voor iemand anders bingo geweest." En dan is daar ook nog dat terugsturen van die enveloppen, 16 jaar lang. ,,Dat doet toch ook niet iedereen? En daar wordt kennelijk ook niets mee gedaan."



Aan een goed doel gaat Rensen het bedrag niet schenken. ,,Ik ga er van uit dat het geld terug moet naar de ING. Maar laat ze eerst maar eens uitzoeken aan wie het wel toebehoort." Die rechtmatige eigenaren, dat zijn dus de erven van J. Arts. ,,Wie weet kunnen we via deze weg de nabestaanden van deze persoon, die ooit in Nijmegen gewoond moet hebben, wel opsporen."