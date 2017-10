Restaurants kritisch op hogere commissie Thuisbezorgd

Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, maakte vanochtend bekend de verhoging volgend jaar door te voeren. Het percentage kan per restaurant verschillen, maar waarschijnlijk gaat het om een verhoging van 1 procent. Hiermee verwacht het bezorgplatform een hogere omzet te kunnen boeken.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vraagt Thuisbezorgd nu al zo'n 12 procent commissie en een vaste opslag van 19 cent per bestelling. De branchevereniging reageert kritisch op de verhoging.

,,We blijven onze ondernemers adviseren om bij alle leveranciers goed te blijven rekenen of het product of dienst een positieve invloed heeft op het bedrijfsrendement. Bij een verhoging van een commissie is dat zeker zo. Als dat niet het geval is, moet je je als ondernemer afvragen of deelname aan een dergelijk platform nog steeds interessant is of dat je het beter zelf kunt gaan doen," zegt Hans van der Kooij van KHN.

Vanochtend bracht Takeaway cijfers naar buiten over het derde kwartaal. Vorig jaar heeft het 17 miljoen maaltijden afgeleverd, 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Takeaway claimt dat een gemiddeld restaurant 65.000 extra omzet per jaar draait dankzij het platform. Koninklijke Horeca zet daar vraagtekens bij. Van der Kooij: ,,Wij kunnen deze claim op geen enkele manier controleren. We weten ook niet of deze groei autonoom is of deels vervanging van bestaande omzet."