Rekeningen vier dagen sneller betaald, overheid blijft traag

Dat blijkt uit de jaarlijkse European Payment Monitor, editie Nederland, van incasseerder Intrum. Behalve dat burgers en bedrijven sneller betalen, blijven ook minder rekeningen voorgoed onbetaald. Ging vorig jaar 2,1 procent van de omzet voor bedrijven dankzij niet betaalde facturen door het putje, momenteel is dat slechts 1,5 procent.



,,Dit jaar verwachten bedrijven zo circa 8 miljard euro af te schrijven. Dat is 3,2 miljard euro minder dan in 2017." zegt Intrum-directeur Rick Terra. ,,Dit geld vloeit dus terug in de Nederlandse economie." Hij spreekt van ,,enorm goed nieuws" dat die goed draaiende economie resulteert in een betere betalingsmoraal en minder afschrijvingen. ,,Vooral het midden en kleinbedrijf krijgt hierdoor meer vertrouwen om te investeren."



Gemiddeld betalen bedrijven elkaar na 28 dagen, vorig jaar was dat nog ruim een maand (32 dagen). Consumenten betalen rekeningen na 17 dagen. Dat is drie dagen korter dan medio 2017.