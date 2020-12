Reisbureaus D-reizen van Duitse weer over in Nederlandse handen

Het Duitse moederbedrijf was al langer bezig met het bekijken van de opties van de D-rt Groep, waaronder naast D-reizen onder meer ook VakantieXperts valt. Uiteindelijk heeft Henne De Dijn besloten om zelf met de onderneming verder te gaan. Hij ziet nog veel kansen voor D-reizen in de Nederlandse winkelstraten en hoopt D-rt te laten uitgroeien tot een van de bepalende spelers in de door grote touroperators gedomineerde reissector.



De coronacrisis drukt zwaar op de branche. ,,Natuurlijk zijn we ons zeer bewust van de huidige omstandigheden. Sterker, de coronacrisis zorgde eerder al voor een vertraging van de overname", zegt Henne De Dijn. ,,Maar wij zien zoveel potentie in D-rt dat we - helemaal met de komst van de voucherbank - deze stap met veel vertrouwen zetten." Zijn zakenpartner Haeck was via haar bedrijf BeBr al ruim zes jaar betrokken bij de technologische ontwikkeling van de reisbureaus. BeBr helpt ondernemingen met innoveren.



D-reizen werd meer dan vijftig jaar geleden opgezet door supermarktondernemer Dirk van den Broek. In 2014 kwam de keten onder Duitse vlag. D-rt heeft tegenwoordig 1150 medewerkers en 322 reisbureaus verspreid over heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoofddorp en daar komt ook na de deal geen verandering in. De partijen hebben besloten om geen financiële details van de overname naar buiten te brengen.