‘Regels voor kopen op afspraak werken niet’

Fitnessbe­drijf VS in shock: kindje overlijdt op loopband, ouders in brief gewaar­schuwd

19 maart In de Verenigde Staten is een kindje om het leven gekomen, nadat het van een loopband was gevallen. De sporen op zijn rug en hoofd laten geen ruimte voor twijfel. Het Amerikaanse fitnessbedrijf Peloton reageert in een verklaring geschokt en adviseert ouders om kinderen weg te houden van de machines. In de handleiding wordt daar al voor gewaarschuwd. Een Amerikaanse toezichthouder op consumentenproducten doet onderzoek naar het dodelijke incident.