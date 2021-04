Recordomzet voor supers in paasperiode

Nielsen benadrukt dat Pasen vorig jaar enkele weken na het ingaan van diverse coronamaatregelen viel. Nederlanders moesten thuisblijven terwijl veel horeca nog bezig was met het opstarten van bijvoorbeeld afhaalmogelijkheden. Dit jaar was de horeca ingespeeld op Pasen, met ontbijt-, lunch- en maaltijdboxen. Dat qua supermarktomzet toch een record werd behaald noemt Nielsen verrassend.

De paasomzet lag nog wel lager dan die van de ‘paniekweek’ vorig jaar in maart. In week 11 kochten Nederlanders toen massaal in bij de supermarkten omdat nog veel onduidelijk was over de impact van het coronavirus. Dat zorgde voor lege schappen. De omzet die week was 995 miljoen euro.