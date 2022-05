Recordgroei voor detailhandel, terwijl roep om personeel toeneemt

Bij winkels die tijdens de pandemie wel geopend mochten blijven, is het beeld anders. Volgens het CBS lieten drogisterijen met een plus van 6 procent bijvoorbeeld een relatief lage omzetgroei zien. Bij supermarkten daalde de omzet, terwijl speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, er wel in slaagden om hun opbrengsten op te voeren. Over de gehele linie was in de foodsector sprake van een omzetdaling van 1 procent.