Record voor mode- en schoenenwinkels dankzij shoppende mannen

Opvallend: in de herenmode groeide de omzet een stuk harder (7,1 procent) dan in damesmode (2,9 procent). Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK en brancheorganisatie INretail. Het cliché dat vooral vrouwen veel shoppen gaat niet langer op, verklaart modespecialist Edwin Belt van INretail. ,,Vroeger shopten vrouwen vaker voor hun man. Tegenwoordig doen veel mannen dat zelf. Zij besteden meer. Mannen, vooral de generatie dertigers, winkelen net als vrouwen.''

Webshops

De groei kwam vooral voor rekening van webwinkels: de onlineverkoop steeg met bijna een kwart. De omzet van fysieke modewinkels bleef gelijk; in stenen schoenenwinkels werd 2,6 procent meer verkocht.

Belt: ,,Fysieke webwinkels en webwinkels kunnen niet meer zonder elkaar. Een deel van de winkelomzet is verschoven naar webshops, platformen als Wehkamp en Bol.com. Daarnaast trekken winkels klanten door zichzelf te promoten via sociale media.''



De brancheorganisatie verwacht geen grote faillissementen meer, zoals van V&D en de schoenenwinkels van Macintosh. ,,De shake-out ligt achter ons.'' Wel zullen komende jaren nog behoorlijk wat mkb'ers met hun mode- of schoenenzaak stoppen, voorspelt Belt. ,,Oudere ondernemers zijn niet allemaal meer bereid om investeringen in een webshop te doen.''