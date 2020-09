Rechter fluit Yarden terug om poliswijziging 390.000 klanten

Yarden had niet zomaar eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. De uitvaartverzekeraar moet de wijziging voor negentien klanten voorlopig terugdraaien. Zo heeft de rechter beslist in een kort geding dat negentien verzekerden hadden aangespannen. ,,Deze uitspraak is een belangrijk signaal dat dit niet door de beugel kan", zegt directeur Stef Smit van Consumentenbond Claimservice die de consumenten in hun geschil bijstaat.

De grote groep polishouders werd vorig jaar onaangenaam verrast . Het noodlijdende uitvaartbedrijf zag zich genoodzaakt om de zogeheten ‘all-in-uitvaarten’ aan te passen omdat de prijzen van een vaste uitvaart zo hard gestegen waren dat Yarden er teveel geld op moest toeleggen en dat financieel niet kon dragen.

Om die pakketten om te zetten, deed de uitvaartverzekeraar - onder toeziend oog van De Nederlandsche Bank - een beroep op de zogeheten en-bloc clausule. Met zo’n clausule mag een verzekeraar de voorwaarden of premie voor een groep verzekerden tussentijds en eenzijdig wijzigen. De aanpassing leidde tot veel wrevel bij klanten die daardoor veel ongunstiger uit waren.

Onder de oude poliswaarden hadden zij nog recht op een complete begrafenis of crematie maar na de eenzijdige aanpassing van de pakketten bleef er voor de nabestaanden een beperkt maximaal bedrag over voor de uitvaart. Als de kosten voor de crematie, kist of cake hoger uitpakken, dan zullen de nabestaanden dat verschil zelf moeten bijbetalen. Negentien consumenten stapten naar de rechter.

En-bloc clausule

De kortgedingrechter deed gisteren uitspraak en stelt de eisers in het gelijk. De rechter vindt de clausule onverenigbaar met het karakter van de naturapakketpolis. Een en-blocclausule hoort niet thuis in een naturapolis die verzekerden beoogt te beschermen tegen bijbetalingen. Verder vindt de rechter dat de financiële problemen waar Yarden mee schermt, zijn ontstaan door de eigen bedrijfsvoering en keuzes uit het verleden. ,,Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen.”

De Consumentenbond Claimservice die de consumenten bijstaat, reageert verheugd op de uitspraak. Directeur Stef Smit noemt deze niet alleen van belang voor de negentien verzekerden, maar voor alle 390.000 olishouders. ,,Dit is positief nieuws. Deze uitspraak is een belangrijk signaal dat dit niet door de beugel kan.” De instantie roept andere polishouders op zich alsnog te melden.

Of dit leidt tot het uiteindelijk terugdraaien van álle polissen, zal moeten blijken. Yarden laat weten de uitspraak te betreuren en zegt het vonnis nader te bestuderen. Momenteel gaat het niet in op vragen, laat de uitvaartverzekeraar weten op zijn site. Mocht het in hoger beroep gaan en er dan hetzelfde vonnis uitrollen, dan sterkt dat Consumentenbond Claimservice wel in zijn strijd om tot betere voorwaarden voor de bijna 400.000 klanten te komen. Stef Smit: ,,Uiteindelijk willen we geen ellenlange procedure voeren, maar willen we wel een betere regeling zien voor al die mensen.”

Dela, de grootste uitvaartverzekeraar en -verzorger van Nederland, kondigde vorig jaar oktober aan het uitvaartbedrijf over te willen nemen. Het deed toen de toezegging aan de 390.000 pakkethouders met een all-in-uitvaart ze financieel tegemoet te komen. Bij overlijden in de komende tien jaar zouden nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets hoeven bij te betalen. De claimstichting vindt dat aanbod niet ruimhartig genoeg.

