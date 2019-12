Rechter: Boeren mogen actievoeren, maar distributiecentra niet platleggen

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. Tijdens het kort geding dat gisteren diende, gaf de FDF aan dat de acties geen lege supermarkten tot gevolg zullen hebben. Als de FDF morgen tóch distributiecentra platlegt, moeten ze een dwangsom van 100.000 euro, per locatie betalen.



De rechter verbiedt wel acties die tot gevolg hebben dat distributiecentra platgelegd worden, waardoor distributie feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. De gevolgen hiervan zijn ernstig en de schade voor de supermarkten zou zeer groot zijn. Veel supermarkten, maar ook derden, worden dan gedupeerd.



In de beslissing is meegenomen dat de partijen nog niet concreet met elkaar in overleg zijn geweest. Iedereen heeft echter het recht om te demonstreren. Enige hinder is niet te voorkomen. Een verbod op het veroorzaken van hinder zou dan feitelijk neerkomen op een verbod om te demonstreren.