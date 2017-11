Randstad koploper in AEX

blik op de beursDe Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht lager begonnen. Ook de meeste andere Europese beurzen openden licht in het rood. Beleggers kijken onder meer uit naar een toespraak van scheidend Fed-voorzitter Janet Yellen in New York. Ook worden met een schuin oog de politieke ontwikkelingen in Duitsland in de gaten gehouden.