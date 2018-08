'Randstad in Europa een van de lucratiefste plekken voor vastgoedondernemers'

Dezelfde lader voor élke smartphone: als het aan de EU ligt, wordt het verplicht

15:52 De universele telefoonlader is terug van weggeweest, als het aan de Europese Commissie ligt. De vraag is alleen of het nodig is om producenten een extra duwtje in de goede richting te geven, stelt mededingingscommissaris Margrethe Vestager.