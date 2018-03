'Rabobank misbruikte macht bij bouwbedrijf'

Jumbo zwicht voor kritiek en haalt levende kuikens weg uit supermarkt

28 maart De eigenaar van de Jumbo in Westerhaar, Bertus Veld, brengt nog vanavond de twintig kuikens die in zijn winkel staan naar een hobbyboer in Hellendoorn. Hij heeft hiertoe besloten op advies van het hoofdkantoor van Jumbo, in Veghel.