Qatar Airways neemt belang in China Southern

Qatar Airways zegt dat het belang in China Southern helpt om de strategie van het bedrijf te kunnen waarmaken. De golfmaatschappij probeert om zoveel mogelijk belangen te hebben in de sterkste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Zo heeft Qatar Airways onder meer een belang van 20 procent in International Airlines Group, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia. Ook bezitten de Qatari bijna 10 procent procent van Cathay Pacific en 10 procent van de Zuid-Amerikaanse LATAM Airlines Group.

De golfmaatschappijen doen veel investeringen in andere maatschappijen. Zo heeft Etihad uit Abu Dhabi een belang in het Indiase Jet Airways. Ook had het bedrijf eerder belangen in de inmiddels failliete maatschappijen Air Berlin en Alitalia.