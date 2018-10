Privacywaakhond dreigt UWV met hoge boete

Eind vorig jaar tikte de waakhond het UWV ook al op de vingers over gebrekkige beveiliging. ,,Deze maatregel is een extra stok achter de deur’’, aldus een woordvoerster van de AP. ,,Dit zijn medische gegevens. Als het misgaat, gaat het goed mis. Stel je voor dat op straat komt te liggen welke aandoening je hebt: dat heeft een enorme impact op het leven van mensen.’’ Volgens de waakhond is er ‘voor zover bekend’ geen sprake van daadwerkelijke datalekken bij het UWV.

UWV

De woordvoerder van het UWV zegt er zeker van te zijn dat de organisatie op tijd klaar is met de aanpassingen. ,,We zullen als eerste grote uitvoeringsorganisatie gaan werken met deze dubbele authentificatie, dat kost tijd. In januari gaan we al deels over, dat lukt niet in één keer. En de Autoriteit geeft ons ook de ruimte daarvoor.’’