Primeur: bij de gemeente verdienen vrouwen nu meer dan mannen

Dat blijkt uit de personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten en onderzoeksbureau Panteia. Vrouwen kregen gemiddeld 3679 euro bruto per maand bijgeschreven op hun rekening, mannen zaten ietsje lager met een maandsalaris van 3653 euro. Het is voor het eerst dat vrouwen meer verdienen. In 2013 verdienden mannelijke ambtenaren nog 146 euro meer per maand dan hun vrouwelijke collega’s.

Leidinggevenden

In 2017 steeg het percentage vrouwelijke leidinggevenden naar 40 procent ten opzichte van 37 procent een jaar eerder. In 2013 was nog maar 31 procent van de leidinggevenden vrouw. Vooral in de grote gemeenten gaat het vrouwen voor de wind: bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners komt dit percentage op 41 ten opzichte van 33 procent bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.