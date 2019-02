Prijzen stijgen, vertrouwen daalt: gaan we er wel op vooruit in 2019?

De negatieve teneur onder de bevolking is heel duidelijk terug te zien in het consumentenvertrouwen, dat maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeten wordt. Dat is de afgelopen maanden keihard gekelderd. In januari was het aantal mensen dat negatief is over zijn eigen financiële situatie groter dan het aantal mensen dat daarover positief gestemd was. De laatste keer dat dat zo was, was in augustus 2015.



,,Wij vragen niet specifiek waarom mensen minder tevreden zijn, maar we zien het wel‘’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Dat kan best te maken hebben met het feit dat de btw en de energiebelasting omhoog zijn gegaan. Als je al een baan hebt en geen promotie maakt, is het leuk dat de arbeidsmarkt goed draait, maar daar merk je dan niks van.”