Prijsvrij Vakanties neemt D-reizen over, honderden medewerkers verliezen baan

D-reizen, met 285 reisbureaus en ruim 1100 medewerkers een van de grootste reisorganisaties van Nederland, werd vorige maand failliet verklaard. Door de coronacrisis kwamen er nauwelijks inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in financiële problemen kwam. Ook de vertraging van het voucherfonds leidde tot een onoverkomelijke situatie.

Prijsvrij-directeur Marc van Deursen zegt dat hij 100 tot 150 reiswinkels wil heropenen. De doorstart heeft daarnaast grote gevolgen voor het personeel. Van de 1100 medewerkers neemt Prijsvrij er maximaal 450 over, de overige werknemers zijn hun baan kwijt. ,,Ik kan nog niet zeggen wie blijft en wie niet. Dat geldt ook voor de reiswinkels. We hebben een inventarisatie gemaakt, maar zullen eerst iedereen op de hoogte brengen van onze plannen.’’

Naam

De naam D-reizen blijft volgens Van Deursen bestaan, hoewel hij wel een voorbehoud maakt. ,,Als in de praktijk blijkt dat de naam te veel imagoschade heeft opgelopen door het faillissement, gaan we over tot rebranding. Dan is het logisch dat de naam verandert in Prijsvrij.’’

Al snel na het faillissement bleek dat er voldoende belangstelling was uit de reisbranche om het bedrijf over te nemen. Marc van Deursen, directeur van Prijsvrij Vakanties: ,,Toen ik 20 jaar geleden als ict-ondernemer begon, was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen dat ze mij als het grootste reisbedrijf van Nederland toen gaven, heeft vervolgens de deur geopend bij onder andere KLM en veel andere reisbedrijven. Ik heb veel aan D-reizen en de familie Van den Broek te danken. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en een grote groep zeer enthousiaste en loyale medewerkers. Dat was in 2001 zo en datzelfde voel ik nu nog steeds.’’

Onzekerheid

Het is volgens Van Deursen triest dat de coronacrisis D-reizen heeft geveld en veel gezinnen in onzekerheid heeft gebracht. ,,Het bedrijf ging winstgevend de coronacrisis in, maar is helaas niet heelhuids tot de eindstreep gekomen. Het is nu aan ons om met het nieuwe D-reizen aan een gezonde toekomst te bouwen. We gaan er met de nieuwe collega's alles aan doen om D-reizen zo snel mogelijk door te starten.’’

De afwikkeling van het faillissement is een behoorlijke klus voor de curatoren. Uit hun verslag blijkt dat D-reizen vouchers met een waarde van 43 miljoen euro uitgaf aan klanten die hun reis moesten uitstellen door corona. Om de belangen van de schuldeisers en werknemers van D-reizen te beschermen, is er een speciale commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van branchevereniging ANVR (namens de reisorganisaties), de Belastingdienst en vakbond FNV.

Volgens directeur Van Deursen had de doorstart al veel sneller een feit kunnen zijn. ,,Maar we beleefden een valse start met het bestuur van D-reizen toen bleek dat de merknaam en ook een deel van de technologie buiten de overnamedeal zouden vallen. Die stap schaadde het vertrouwen en zette het verkoopproces op een laag pitje. Uiteindelijk is het goed gekomen en hoort gelukkig ook de naam D-reizen weer bij de inventaris. Maar dit gedoe heeft het proces wel weken vertraagd, zeker voor de medewerkers is dat een hard gelag.’’

Hilman

Prijsvrij Vakanties neemt niet alle reisbureaus D-reizen over. Vijftig tot zestig reisbureaus gaan zo goed als zeker verder onder de naam Hillman Travel. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het daarvoor een akkoord heeft bereikt met pandeigenaren over het huren van winkels. Over vier tot zes weken moeten de eerste reiswinkels weer open gaan. Hilman heeft rechtstreeks zaken gedaan met de pandeigenaren, de curatoren van D-reizen zijn hier niet bij betrokken.



Ook TUI, markleider in de Nederlandse reissector, had interesse om delen van D-reizen over te nemen, maar de touroperator besloot na een eerste inventarisatie en analyse niet verder te gaan in het biedingsproces.

Praat mee

