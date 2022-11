Prijsstijging deze maand stuk minder groot: inflatie 11,2 procent, maar dagelijkse boodschappen blijven duur

Dat de inflatiecijfers nu lager uitvallen, komt door de wat lagere prijzen voor energie en benzine. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak is met 12,5 procent nog altijd hoog. ,,Het is plezierig dat de allerhoogste inflatie nu voor even achter de rug lijkt. Maar dat geldt niet voor alles: de prijzen voor dagelijkse boodschappen worden niet lager.’’

In oktober stegen de consumentenprijzen nog met 16,8 procent op jaarbasis. De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. De hogere energiekosten werken ook door in de voedselprijzen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele eurozone betalen consumenten meer voor hun dagelijkse boodschappen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank waarschuwde eerder deze week nog dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over de piek heen is.