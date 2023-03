Premies voor verzekeringen gaan fors omhoog

De stijging wordt ook gesignaleerd door Autoverzekering.nl . De vergelijkingssite zet al zes jaar de gemiddelde maandelijkse premies voor WA-, WA beperkt casco- en allriskverzekeringen op een rij. De gemiddelde stijging van de premies blijkt bij een WA-verzekering het grootst, namelijk bijna 10 procent. Een consument die jaarlijks 663 euro betaalde voor een beperkt cascoverzekering betaalt dit jaar gemiddeld 728 euro, dat is ruim 65 euro meer in vergelijking met 2022, aldus de vergelijker.

De belangrijkste boosdoener van de premiestijging is de gestegen inflatie, zeggen de experts. ,,Alles wordt duurder en dat vertaalt zich direct in hogere premies”, aldus Dijcks. Jerry Poel, autoverzekering expert bij Autoverzekering.nl , voegt eraan toe dat autoherstelbedrijven bij (lak)schade vaak droogcabines gebruiken om de lak van auto’s sneller te laten drogen. ,,Dit kost veel energie. Daarnaast hebben andere toenemende kosten, zoals duurdere auto-onderdelen en hogere personeelskosten, ook invloed op de premieprijzen.”

Verhoging niet direct

Ook de premies van opstalverzekeringen en de woonpakketten (opstal en inboedel) gaan dit jaar volgens Independer hard omhoog. Bij de opstalverzekering gaat het om een gemiddelde stijging van zo’n 15 procent. Vorig jaar bedroeg de jaarpremie gemiddeld 240 euro, dat is nu gestegen 276 euro. ,,Dit is een uitzonderlijk forse stijging”, aldus Dijcks. De premie van de inboedelverzekering blijft wel nagenoeg gelijk. De rechtsbijstandverzekering stijgt gemiddeld met 4 procent.

Consumenten krijgen pas bij de verlenging van hun polis bericht over een mogelijke premiestijging. ,,Nog niet iedereen betaalt dus de nieuwe, verhoogde premie. We kunnen dus dit hele jaar nog rekenen op verhogingen.” Het advies van Independer is om te vergelijken of mensen elders goedkoper uit kunnen zijn. Dan kan het het overwegen waard zijn om de dekking van de verzekering aan te passen. Bijvoorbeeld van allrisk naar WA+.