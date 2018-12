PostNL voorkomt herhaling kerstchaos, brieven en pakjes goed bezorgd

Vorig jaar ging het goed mis bij PostNL toen de kerstpost samenviel met de invoering van een nieuwe werkwijze op de sorteercentra. Het gevolg was dat een groot aantal kerstbrieven pas in januari werd bezorgd. Het regende klachten. Volgens PostNL zelf werd uiteindelijk 2 procent van de brieven te laat bezorgd.



Dit jaar vreesde vakbond FNV voor een herhaling van de problemen, mede door de moeite die het PostNL kost om bezorgers te vinden. Door de goede economie hebben werknemers de baantjes voor het uitkiezen. Om de bezorging op koers te houden moest PostNL zelfs het eigen kantoorpersoneel vragen om in september enkele weken post te bezorgen.



De gevreesde chaos is echter uitgebleven. Vrijwel alle kerstkaarten zijn op tijd bezorgd, stelt PostNL. Dat lukte het postbedrijf door ook maandag nog te bezorgen. ,,Dat is normaliter geen bezorgdag meer,” zegt een woordvoerster. ,,Veel medewerkers waren bereid extra te bezorgen.”



Voor deze decembermaand had het bedrijf al dit voorjaar maatregelen getroffen. Door softwarematige verbeteringen herkennen de machines meer handgeschreven kaarten. ,,De verbeteringen zijn getest met Valentijnsdag,” vertelde directeur Mail Resi Becker eerder dit jaar aan het AD. ,,Dat is het andere moment in het jaar waarop veel handgeschreven post wordt verstuurd. Dat verliep prima.”



