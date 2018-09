PostNL komt mensen tekort, personeel hoofdkantoor moet 750.000 brieven bezorgen

PostNL komt zoveel postbezorgers tekort dat het personeel op het hoofdkantoor moet bijspringen. Iedere medewerker wordt dringend gevraagd in september één wijk per week te lopen. Vakbond FNV is bezorgd en vreest voor de bezorging rond kerst en Oudjaar.

Quote 500 collega's kunnen zeker 750.000 brieven op tijd bezorgen PostNL in brief aan de stafmedewerkers ,,Concreet is de vraag of iedere stafmedewerker in de maand september 1 wijk wil bezorgen,” schrijft programmamanager operations Aggie Stevens in een interne brief aan de 500 medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag en in Hoofddorp.



Ze spreekt van ‘bijzondere maatregelen’. ,,Dit lijkt wellicht een druppel op de gloeiende plaat, maar als je bedenkt dat 500 stafcollega’s zeker 750.000 brieven op tijd kunnen laten matten, dan begrijp je dat dit voor onze klanten een groot verschil kan maken.”



Aan de vijfhonderd managers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk een Excel-lijst aan te leveren met de namen van medewerkers.



PostNL slaagt er al geruime tijd niet in om voldoende postbezorgers te vinden. Oorzaken zijn de florerende economie en doordat postbodes een recente uitbreiding van hun takenpakket niet zien zitten. Hierdoor komt steeds meer post te laat.



Volledig scherm Het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag © Lex van Lieshout ANP XTRA

De problemen dreigen te escaleren, blijkt uit een interne brief in handen van het AD. ,,De septembermaand is traditioneel een drukke maand. We hebben hiervoor plannen ontwikkeld, maar voorzien nu al dat deze niet toereikend zullen zijn op een aantal plaatsen in Nederland.”



PostNL erkent in de brief dat de post vaker te laat bezorgd zal worden. ,,Hierdoor zal het aantal niet tijdig bestelde lopen verder toenemen. Daarnaast leidt dit ook tot een nog grotere druk bij onze postbezorgers en teamleiders.”

FNV is bezorgd

Quote Als het nu al niet lukt, hoe moet dat dan straks met Kerst en Oud & Nieuw Ger Deleij, bestuurder FNV Vakbond FNV reageert bezorgd. ,,Als het in september al niet lukt met de bezorging, hoe moet het dan met Kerst en Oud & Nieuw, de drukste periode in het jaar?” zegt bestuurder Ger Deleij.



De FNV'er wijst erop dat veel kerstpost de laatste keer al pas half januari werd bezorgd. ,,Ik voorzie grote chaos. Medewerkers van het hoofdkantoor van Heineken gaan toch ook niet het land in om kratten bier te bezorgen, het eind is zoek.''



Bestuurder Deleij ziet het automatiseren van het postsorteren (zie kader onder) als belangrijke factor voor de personeelsproblemen bij PostNL. Bezorgers krijgen daardoor volgens de FNV veel meer werk op hun bord en moeten met een 'postvest' lopen. Komende 20 september volgt een staking van postbezorgers en sorteerders.



Volledig scherm Stakende chauffeurs van PostNL. Op 20 september voeren hun collega's bij de bezorging en de sorteercentra actie. © ANP

PostNL: zo diensverlening op peil houden

PostNL bevestigt de brief en stelt dat september een drukke maand in de postbezorging is. ,,In deze maand zijn net zoals in de zomer collega's met vakantie. Aan de stafmedewerkers binnen het postbedrijf, circa 500, is daarom gevraagd om te helpen in de bezorging."



PostNL beklemtoont dat het om wijken gaat in gebieden met veel openstaande vacatures. ,,Het helpt ons om de dienstverlening op peil te houden zoals onze klanten in Nederland van ons gewend zijn." Volgens het postbedrijf is de bereidheid onder de collega's om mee te doen 'groot'.



Het verzoek zegt niets over de kerstperiode, stelt PostNL. ,,We hebben verbeteringen doorgevoerd, daarnaast zijn de voorbereidingen voor de kerstperiode al in volle gang." In een interview met het AD beloofde directeur Operations Resi Becker afgelopen juni dat de bezorging komende december veel beter zal gaan dan vorig jaar.

Quote De bereidheid onder het stafperso­neel is groot. Dit helpt ons de dienstver­le­ning op peil te houden. PostNL in een reactie

OR toont begrip



Vanuit de Ondernemingsraad van PostNL klinkt er begrip voor het verzoek. ,,Natuurlijk is geen collega hier blij mee, maar we kunnen gewoon geen personeel vinden," zegt een OR-lid dat niet met naam genoemd wil worden. ,,Het water staat ons aan de lippen. Veel mensen snappen het verzoek wel."



De personeelsvertegenwoordiger verwacht niet dat het kantoorpersoneel in oktober, november of december wéér moet lopen. ,,September is de drukste maand, de BV Nederland ontwaakt dan weer. Voor de decemberdrukte wordt al veel langer van te voren personeel geworven. Ik geloof de directie als zij zeggen dat het komend jaar beter gaat."



Desalniettemin durft het OR-lid daar niet de handen voor in het vuur te steken. ,,De situatie is gewoon heel lastig."