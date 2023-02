PostNL heeft last van een post-coronadip

Post en pakketbezorger PostNL zag de omzet en winst flink teruglopen in 2022. Maar dat is maar tijdelijk, verwacht het bedrijf. Zelf rept het over het wegvallen van het ‘corona-effect’ als een van de oorzaken van de achterblijvende winst.

Wat is dat corona-effect?

In 2021 was Nederland nog in de greep van de corona-uitbraak. Delen van het jaar zaten mensen thuis vanwege strenge lockdowns. Daardoor bestelden mensen meer online. De bezorging van die bestellingen zorgde ervoor dat de omzet omhoog vloog en de brutowinst met 40 miljoen euro toenam.



En het ging niet alleen goed met de pakketbezorging. Ook de post profiteerde. Er werden veel vaccinatiebrieven verstuurd en er werd veel via een brief gestemd in 2021. Dat zorgde voor veel extra post en 42 miljoen euro extra winst. Die meevaller was er in 2022 niet meer.

Dus zonder dat effect waren de omzet en winst op peil gebleven?

Nee er vielen meer zaken tegen. Afgelopen jaar zag PostNL de loonkosten flink oplopen. door een nieuwe cao voor post- en pakketbezorgers. Ook werden meer bezorgers in vaste dienst genomen. Daarnaast gingen andere kosten omhoog door de inflatie, bijvoorbeeld brandstofkosten. Door de felle concurrentie konden die kosten niet allemaal worden doorberekend aan de klant. Door al die factoren daalde de winst van 285 naar 90 miljoen euro. De omzet ging met 9 procent omlaag tot 3,1 miljard euro.



Wat gaat het bedrijf doen om de resultaten op te krikken?

De meest voor de hand liggende maatregel is schrappen in het personeel. Hoe minder werk er is hoe minder mensen je nodig hebt zou je zeggen. Er verdwijnen ook banen, 200 tot 300 kondigde bestuursvoorzitter Herna Verhagen aan. Maar die ontslagen vallen niet onder de bezorgers, maar juist onder het management. Dat moet op den duur 30 miljoen euro aan kosten besparen. Om het aantal ontslagen in perspectief te zetten, er werken 37.000 mensen bij het bedrijf.



PostNL verwacht dat de pakketbezorging vanaf 2024 weer zal aantrekken. En dan wil het bedrijf voldoende mensen in dienst hebben om al die extra pakketjes te kunnen bezorgen. En in de huidige krappe arbeidsmarkt is het een grote gok om nu mensen te ontslaan en te hopen dat je die volgend jaar weer vindt als je ze nodig hebt.

PostNL kiest niet voor winst op de korte termijn zo lijkt het. Wat vinden beleggers daarvan?

Die zijn niet blij. De koers van het aandeel is met meer dan 10 procent gedaald na de bekendmaking van de cijfers. Daarmee is het aandeel PostNL de grootste daler in de Midkap-index. Wat ook meespeelt is dat PostNL tijdelijk is gestopt met de inkoop van eigen aandelen en minder dividend uitkeert aan de aandeelhouders. Dat is ook geen steun voor de aandelenkoers.