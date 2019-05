PostNL haalt ruim helft omzet via webwinkels

Boekhoorn zet schuld HEMA om in aandelen

6 mei Marcel Boekhoorn heeft de schulden van HEMA met 103 miljoen euro verlaagd. De miljardair heeft via zijn investeringsfonds Ramphastos een schuld van het warenhuis omgezet in aandelen. Die schuld had HEMA bij de vorige eigenaar Lion Capital. Toen Boekhoorn HEMA in oktober kocht, kreeg hij ook de schuld in handen.