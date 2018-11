Politie waarschuwt voor Coolblue-nepshop

Na de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt en de Consumentenbond komt nu ook de politie met een waarschuwing om niet te bestellen via een nepshop. In dit geval gaat het om Coolblue_deals.com. De nepshops hebben gemeen dat oplichters een url hebben geregistreerd waarin de naam van een bekend bedrijf zit. De websites zijn veelal voorzien van een KvK-nummer, een echt adres, een iDeal-betaalmogelijkheid en een keurmerk.

,,Het gaat om professioneel ogende webshops, die veel moeilijker te herkennen zijn dan ‘gewone’ nepshops’’, zo waarschuwde de Consumentenbond pas op de eigen website. Het advies van de politie: controleer voor bestelling altijd of je de juiste naam bovenin ziet staan.

Een paar tips van de Consumentenbond en ACM: lees altijd de gebruikerservaringen (reviews). Winkels zonder ervaringen of met heel weinig ervaringen zijn verdacht. Een andere aanbeveling: betaal achteraf, of verzekerd met bijvoorbeeld een creditcard. Vorig jaar zijn consumenten voor bijna vijf miljoen euro het schip ingegaan door spullen te kopen via sociale media zoals Facebook en Instagram, meldde de ACM recent.