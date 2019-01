Polen pakt Huawei-topman op om verdenking spionage

UpdateDe Poolse autoriteiten hebben de commerciële directeur van Huawei in Polen gearresteerd. Weijing W. wordt beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid, stellen de Poolse publieke omroep en The Washington Post.

Het is het zoveelste hoofdstuk in de ophef rond de Chinese technologiegigant. De binnenlandse veiligheidsdienst heeft volgens de Poolse omroep eerder deze week het kantoor van Huawei en de woning van de directeur doorzocht. Er zijn documenten en gegevensdragers in beslag genomen.

Naast de Huawei-directeur is ook een Poolse verdachte aangehouden die voor China gespioneerd zou hebben. Hij werkte voor telecomprovider Orange en werkte tot 2011 bij de Poolse veiligheidsdienst. De man zou kennis hebben van de versleuteling van communicatie binnen de Poolse regering. De twee ontkennen iedere betrokkenheid, maar geven geen verdere tekst en uitleg. De twee verdachten worden zeker drie maanden vastgehouden. Er hangt een celstraf van tien jaar boven hun hoofd.

Op de vlakte

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei vandaag ,,zeer verontrust’’ te zijn door de berichten uit Polen en roept het Europese land op de zaak ,,rechtvaardig’’ op te lossen.

Huawei hield zich op de vlakte. ,,We zijn ons bewust van de situatie en we kijken ernaar. We hebben op dit moment geen commentaar. Huawei voldoet aan alle wetten en regelingen in de landen waar het opereert, en we verwachten van alle werknemers dat ze zich houden aan de wetten en regelingen van het land waar ze zijn gestationeerd.’’

Onder vuur

Het telecomconcern ligt de afgelopen tijd onder vuur. Zo heeft de Canadese justitie Meng Wanzhou, dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, begin december opgepakt in Vancouver op verzoek van de VS. Die verdenkt haar van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Ze zou SkyCom, een vermeend dochterbedrijf van Huawei, hebben aangezet te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo van de VS tegen Iran, en misleidde ze Amerikaanse banken. Wanzhou is inmiddels op borgtocht (10 miljoen dollar) vrij, en wacht op een definitief besluit over de uitlevering.

De Chinese autoriteiten arresteerden daarna twee hooggeplaatste Canadezen, oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor. Volgens China op verdenking van activiteiten die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, maar critici beweren dat het om een vergeldingsactie gaat. Gisteren sprak Nederland zich fel uit tegen China.