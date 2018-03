Playboy stopt met Facebook

Facebook ligt onder vuur vanwege het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat databedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om kiezersprofielen te maken . President Trump gebruikte die vervolgens gretig tijdens zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die recente privacy-rel heeft bijgedragen aan het besluit tot nader orde te stoppen op het sociale netwerk. ,,Meer dan 25 miljoen fans zijn betrokken bij Playboy via onze verschillende Facebookpagina's," laat Playboy vanmorgen in een verklaring weten. Het concern, waarvan flamboyante oprichter Hugh Hefner eind september overleed , zegt niet ,,medeplichtig'' te willen zijn aan het blootstellen van de gebruikers aan dergelijke praktijken. Playboy is niet de enige die stopt met Facebook . Eerder maakte Elon Musk, baas van elektrische autobouwer Tesla en rakettenbedrijf Space X al bekend de Facebook-pagina's van zijn bedrijven te verwijderen, net als zijn persoonlijke pagina. Prominenten als zangeres Cher en acteur Jim Carrey stopten ook met Facebook. In Nederland zette actrice Georgina Verbaan de stap.

Mooie aanleiding

Tegelijk lijkt het Cambridge Analytica-schandaal voor Playboy vooral een mooie aanleiding: het concern erkent in een verklaring dat Facebook sowieso geen optimaal platform is voor het bedrijf, vooral bekend is door het gelijknamige tijdschrift. De ,,strenge content- en beleidsrichtlijnen'' van Facebook zijn volgens Playboy al jaren 'in strijd met onze waarden'. ,,We hebben geprobeerd een vorm te vinden op het platform, dat naar onze mening seksueel repressief blijft," schrijft het concern.