Picnic-topman Michiel Muller: investering Bill Gates levert zeker tienduizend banen op

Het grootste deel van de 600 miljoen euro is afkomstig van de Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Maar ook vier vermogende ondernemersfamilies hebben wederom een duit in het zakje gedaan. Het gaat om de families Fentener van Vlissingen (NPM Capital), Hoyer (Hoyberg), De Rijcke (Kruidvat) en Finci (supermarktketen Boni). De onlinesupermarkt heeft sinds de oprichting in 2015 bijna één miljard euro aan groeigeld opgehaald: 100 miljoen euro in 2017, 250 miljoen in 2019 en nu dus 600 miljoen euro.

Michiel Muller, hoeveel kopjes koffie heeft u met Bill Gates gedronken om voor elkaar te krijgen dat zijn fonds zoveel geld in Picnic stopt?

,,Nul kopjes koffie. Nee, Bill en Melinda hebben we niet ontmoet. Bij hun fonds werken duizenden mensen, ze beheren miljarden euro's. Deze medewerkers hebben ons trouwens niet benaderd, dat hebben we -via via- zelf gedaan. Voor de zomer hebben we nieuwe toekomstplannen gemaakt, waarbij de focus niet alleen op uitbreiding in eigen land ligt, maar duidelijk ook op groei in Duitsland en Frankrijk. Er zijn investeringen in gerobotiseerde distributiecentra, elektrische voertuigen en een team van softwareontwikkelaars nodig om die uitbreiding mogelijk te maken. En daar is veel geld voor nodig. Het fonds van de familie Gates heeft uitgebreid naar onze plannen op de lange termijn gekeken. We hebben prettige gesprekken met de medewerkers gevoerd, ze zien potentie in ons model van gratis bezorgen van boodschappen met elektrische en dus duurzame voertuigen.’’

Jullie zijn actief in 200 steden in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In welke regio's willen jullie uitbreiden?

,,In Nederland zijn we nu actief in 130 steden, daar komen door het hele land plaatsen bij. Onlangs zijn we bijvoorbeeld begonnen met bezorging in Leeuwarden, onze eerste stad in Friesland. En in Frankrijk en Duitsland zoeken we vooral de stedelijke zones op. In Frankrijk zijn we begonnen in het noorden en willen we ook gaan bezorgen in grote steden als Parijs, Lyon, Dijon en Marseille. In Duitsland zijn we alleen te vinden in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Een grotendeels verstedelijkt gebied, dus niet zo gek dat we daar zijn begonnen. Maar Duitsland is meer dan alleen deze deelstaat, het land heeft veel potentie voor ons. Op dit moment gaat 98 procent van de Duitse consument boodschappen in de fysieke supermarkt. Slechts 2 procent doet onlineboodschappen, dus we kunnen nog heel wat winnen daar.’’

Wat betekent de nieuwe financieringsronde voor de werkgelegenheid?

,,We hebben zeker tienduizend extra mensen nodig. Picnic ontwikkelt alles zelf, of het nu de ict is op het ontwerp van de elektrische autootjes, we houden het in eigen hand. Dat betekent dat je veel medewerkers nodig hebt. Gelukkig zijn er tijdens de coronaperiode niet veel mensen vertrokken, want we konden ons werk blijven uitvoeren. Maar we zullen zeker tijd moeten stoppen in het vinden van nieuwe mensen.’’

Vooral arbeidsmigranten?

,,Nee, juist niet. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar dat is niet ons model. We zoeken vooral personeel dat in de buurt van onze distributiecentra woont. Zo krijg je ook meer binding met de omgeving waar je actief bent. Daar geloof ik meer in dan voornamelijk een beroep te doen op arbeidskrachten die niet uit de regio komen.’’

Picnic is vooral gericht op groei en voorlopig niet op het maken van winst. Maar vrezen jullie niet dat flitsbezorgers een flink deel van de markt in de steden overneemt?

Volledig scherm De Picnic-formule, geen winkels en bezorgen met elektrische autootjes, heeft de aandacht getrokken van de Bill & Melinda Gates Foundation. © ANP ,,We zijn niet bang voor flitsbezorging. Dat is echt een totaal andere werkwijze dan die van ons. Wij richten ons op gezinnen en daar zijn onze wagens ook op ingericht. Flitsbezorgers kunnen maar een beperkt aantal boodschappen per keer bezorgen, dat is voor een andere doelgroep. Ons duurzame bedrijfsmodel, waarbij boodschappen met elektrische wagentjes gratis aan de deur worden bezorgd, is uniek in Europa. We blijven investeren in groei en technologie om de beste service aan onze klanten te bieden. En uiteindelijk komt het dan ook goed met de winst. In steden waar we al een paar jaar actief zijn, schrijven we ook zwarte cijfers. Maar grote investeringskosten zorgen er voorlopig voor dat we die winst nog niet voor het hele bedrijf kunnen doortrekken.’’

