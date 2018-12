Picnic: Geen sprake van hoge werkdruk en te lage beloning

De snelgroeiende online supermarkt Picnic herkent zich niet in de klachten van medewerkers over slechte werkomstandigheden. De werkdruk zou te hoog zijn, de beloningen te laag en de werkomstandigheden niet veilig. Tot die conclusie komt FNV nadat het ruim honderd werknemers ondervroeg.

,,Erg jammer dat de vakbond stemming aan 't maken is zonder eerst even naar ons toe te komen om de feiten te leren kennen", reageert Michiel Muller, mede-oprichter van de websuper Picnic op een bericht in dagblad Trouw. Daarin zegt Marianne Jekkers van de vakbond: ,,Wij begrijpen hoe het komt dat Picnic gratis kan bezorgen. Ze betalen te weinig loon, laten mensen keihard werken en investeren niet in een veilige werkomgeving.”

Onzin, zegt Muller in een reactie. ,,We hebben sinds de start ruim 2500 banen gecreëerd en dan gaat de FNV achter onze rug om mensen anspreken en tegen ons opzetten. Wij voeren wekelijks, in overleg met onze medewerkers, verbeteringen door. Veiligheid heeft onze dagelijkse aandacht.” Verder zegt de oprichter een ‘eigen, uitstekende arbeidsvoorwaardenregeling’ te hebben. ,,Zo hebben de mensen recht op vaste pauzes, en hebben wij een arbobeleid. Deze zomer hebben we de salarissen nog met 2 procent verhoogd.”