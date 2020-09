Picnic blijft uitbreiden, ook in Europa

Picnic verruilt daarvoor de samenwerking met inkooporganisatie Superunie voor een deal met Edeka, de grootste supermarktketen van Duitsland. Door de logistieke krachten van Edeka te bundelen met de data van Picnic, kan deze inkoopcombinatie volgens mede-oprichter Michiel Muller in heel Europa actief worden.

Muller kan nog niet zeggen welk land het eerst aan de beurt is. Hoeveel geld er met de uitbreiding gemoeid is, zegt hij ook niet, maar deze wordt bekostigd met middelen uit een grote investeringsronde van vorig jaar. Daarin haalde Picnic 250 miljoen euro op bij investeerders. ,,Dat is ook voldoende om dit nu te doen’’, aldus Muller.

Picnic is al twee jaar actief in Duitsland. Edeka zet in Duitsland jaarlijks meer dan 50 miljard euro om en heeft momenteel een belang van 35 procent in Picnic Duitsland. Er zijn geen plannen om Picnic verder in te lijven. Wel kijkt de nieuwe inkoopcombinatie naar andere retailers, zegt Muller.

Biologisch keurmerk

De zet betekent ook andere mogelijkheden. Zo werkt Picnic aan een eigen biologisch huismerk, waardoor de online supermarkt efficiënter kan werken, maar ook zeggenschap heeft over het ontwerp. ,,Edeka heeft al jaren een breed huismerk. Die kracht kunnen we inzetten en via hun inkoopkanalen ons merk bouwen, met slimme producten voor online.’’ Het biologische huismerk wordt binnen een paar weken verwacht.

Het bedrijf telt nu meer dan 300.000 klanten en ruim 4000 medewerkers. Om dagelijks bij meer huishoudens de boodschappen te bezorgen, opende Picnic afgelopen voorjaar een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn.