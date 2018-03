Pianist wint zaak: Joop van den Endes Stage Entertainment moet 80.000 euro betalen

Volledig scherm Het Paleis van Justitie in Den Haag, waar de Haagse rechtbank zitting heeft. © anp Stage Entertainment wilde van Goovaerts af, die al sinds 1995 keyboard speelt in talloze hitmusicals, waaronder The Bodyguard, The Lion King, Joe, Chicago en Evita.



Volgens het musicalbedrijf zijn de verhoudingen onherstelbaar beschadigd nadat de muzikant vorig jaar in korte tijd bij audities van The Lion King en On Your Feet! werd afgewezen. Ook vaste muzikanten dienen voor elke nieuwe productie auditie doen.



Goovaerts stelt dat Stage Entertainment hem expres liet zakken en dat het alle vaste muzikanten wil inruilen voor flexkrachten. ,,Ik ben de eerste niet, diverse collega’s trof hetzelfde lot”, vertelde hij op de zitting drie weken geleden.

Lovende recensies

De toetsenist beklemtoont dat hij duizenden voorstellingen speelde en altijd lovende recensies kreeg. Vorig jaar kwam ineens het verwijt dat hij 'te jazzy' zou spelen, ook miste hij ‘groove’, oftewel het juiste ritmegevoel.



Stage Entertainment vroeg bij het UWV ontslag aan, maar de instantie zag daar geen reden toe en weigerde een ontslagvergunning. Het musicalbedrijf stapte daarop naar de rechtbank Den Haag.



Kantonrechter BC Vink oordeelt vanochtend dat Stage Entertainment ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat Goovaerts 50.000 euro schadevergoeding krijgt. De muzikant ontvangt daarbovenop de normale transitievergoeding van 27.778 euro, omdat hij 21 jaar in vaste dienst is. In totaal ontvangt Goovaerts dus bijna 80.000 euro (77.778 euro).



Uitzonderlijke situatie

De Haagse rechtbank oordeelt hard over Stage Entertainment. ,,Uit de wetsgeschiedenis volgt dat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zich slechts zal voordoen in uitzonderlijke gevallen," valt in de uitspraak te lezen.



,,Bijvoorbeeld als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat of als een werkgever een valse grond voor ontslag aanvoert, met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren. Een dergelijke uitzonderlijke situatie doet zich hier voor."



Volgens de rechtbank is niet gebleken dat pianist Goovaerts vaktechnisch de juiste vaardigheden miste om deel te nemen aan musicals van Stage Entertainment. ,,Hij heeft dat immers al eerder gedaan."

Audities

De rechter maakt gehakt van Stage's auditiewijze. ,,Op zich staat het de werkgever vrij op basis van audities medewerkers te selecteren voor een productie. De wijze waarop dient echter zodanig te zijn dat het resultaat van een auditie op een bepaalde wijze meetbaar is."



Bij Goovaerts mist een objectieve weging, er ligt slechts een subjectief oordeel met vage argumenten. ,,Ter zitting heeft werkgever [Stage Entertainment] zonder omhaal erkend dat een en ander niet objectief meetbaar is, maar dat het een subjectief oordeel betreft."



De rechter noemt het logisch dat Goovaerts zich door het oordeel 'te jazzy' en het missen van 'groove' gekwetst voelt. ,,Werknemer had na audities gelet op zijn lange dienstverband en goede staat van dienst niet op deze wijze mogen worden 'afgeserveerd'," schrijft kantonrechter BC Vink. ,,Dit acht de kantonrechter ernstig verwijtbaar aan de werkgever."



In de 50.000 euro hoge schadevergoeding neemt de rechter mee dat Stage Entertainment een monopolie bezit in Nederland qua musicals ,,waardoor de kansen van werknemer op een baan in die sector beduidend lager zijn''.



Joop van den Ende is met 40 procent van de aandelen één van de twee eigenaren van Stage. Durfinvesteerder CVC houdt 60 procent. Albert Verlinde (rechts) leidt de Nederlandse tak van het musicalbedrijf

Goovaerts advocaat Mariska Aantjes laat weten 'tevreden te zijn met het vonnis'. Stage Entertainment geeft vooralsnog geen commentaar.



Onduidelijk is of Stage in beroep gaat, maar de kans lijkt gezien de vernietigende uitspraak niet bijster groot. Wél mag Stage Entertainment het ontslagverzoek tot 16 maart alsnog intrekken. In dat geval blijft Goovaerts in vaste dienst en is geen schadevergoeding verschuldigd.



Ook deze mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk: tijdens de zitting was het juist Stage dat stelde dat de verhoudingen met Goovaerts te beschadigd waren om een nieuwe start te maken.



Pianist Goovaerts stelde juist dat hij graag blijft werken en dat hij met zijn directe collega's prima door een deur kan. Slechts met het hoge(re) management zijn de verhoudingen verstoord.

Tweederangs

De zaak van Goovaerts staat niet op zich, meent de Kunstenbond van de FNV. Bij de bond zijn afgelopen jaren diverse zaken binnengekomen rond Stage Entertainment. ,,Stage behandelt zijn personeel als tweederangs werknemers," zegt bestuurder Pepijn ten Kate. ,,Alleen voor de hoofdrollen ligt dat anders, de sterren krijgen veel betere voorwaarden dan de mindere goden."



Momenteel is Stage Entertainment in nog een andere rechtszaak verwikkeld. Twaalf werknemers van de in 2014-2015 draaiende musical Billy Elliot – dansers en ook een ervaren actrice - eisen 2.000 tot 6.000 per persoon voor structureel onbetaald overwerk, met een uitschieter van 23.000 euro.



Hun advocaat Coby Van den Berg noemt Stage een vreselijke werkgever. ,,Artiesten moeten opdraven op onmogelijke tijden en alles doen wat Stage zegt.”

'Blij met vaste muzikanten'