Philips schrijft 1,3 miljard af op hoofdpijntak slaapapneu; concern geeft winstwaarschuwing

Dat heeft het concern woensdagochtend bekendgemaakt. Philips verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van het bedrijfsonderdeel zal nemen. Sinds ongeveer half juli is Philips in gesprek met het Amerikaanse Openbaar Ministerie over de voorwaarden van die mogelijke schikking. Het concern ontving in april een dagvaarding van Justitie in de Verenigde Staten.

Winstwaarschuwing

Naast de afwaardering van de hoofdpijn-tak gaf Philips ook een winstwaarschuwing in de laatste drie dagen onder het bewind van topman Frans van Houten. Het bedrijf heeft veel last van problemen in de toeleveringsketen. De omzet komt in het afgelopen kwartaal vijf procent lager uit op 4,3 miljard euro. Ook voor de laatste drie maanden van dit jaar rekent Philips op lagere verkopen als gevolg van tekorten aan onderdelen.

Die tekorten raken Philips in de volle breedte. Enkel de consumententak Persoonlijke verzorging, waartoe scheerapparaten, laserontharing en tandenborstels behoren, groeide nog licht (één procent) in de maanden juli, augustus en september. De divisie waaronder de Bestse Philips-fabriek valt waar scanners en diagnose-apparatuur worden gebouwd, noteerde het afgelopen kwartaal ook lagere verkopen. Daar kwam de omzet een procent lager uit. Ook de operationele winst zal een stuk lager liggen dan een jaar eerder, meldde het bedrijf in de aanloop naar de publicatie van de definitieve kwartaalcijfers op 24 oktober.

Apneu- en ademmachines

In bepaalde apneuapparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Afgelopen zomer had Philips 3 miljoen vervangende apparaten geproduceerd.

Philips boekt ook nog eens last van 165 miljoen euro om efficiënter te gaan werken. Zonder op details in te gaan, meldt het bedrijf de productiviteit van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) te willen verbeteren door de focus te verleggen naar minder en beter toegeruste projecten. Bij de presentatie van kwartaalcijfers over anderhalve week zal Philips de plannen om de aanhoudende tegenwind te verzachten nader toelichten.