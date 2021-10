Philips maakt tandenborstel en scheerapparaat duurder om chiptekort

Het ene scheerapparaat is een paar euro duurder, het andere gaat zelfs tientjes in prijs omhoog, blijkt uit een snelle rondgang langs internetwinkels. Voor een deel komt dat door een prijsverhoging bij Philips. Net als sommige andere fabrikanten legt Philips de rekening voor de onderdelentekorten bij de klant neer. ,,En dan vooral bij de consument”, zei Philips-topman Frans van Houten maandag in een toelichting op de kwartaalresultaten.