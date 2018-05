'Perverse prikkels op de woningmarkt'

Misschien kun je het ze niet eens kwalijk nemen. Makelaars zetten al die trucs in omdat ze een betere boterham verdienen als er een hoge prijs wordt betaald. Het bedrag dat de verkoper moet ophoesten is vaak een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs, meestal tussen de 1 en 2 procent. Er bestaan ook makelaars die je per uur kunt betalen, of per deeldienst (adverteren op Funda, bezichtigingen, opstellen koopcontract). Maar het gros van de makelaars berekent nu de kosten op basis van de prijs waarvoor hij de woning verkoopt.



In mijn ogen een perverse prikkel. Het lijkt erop dat makelaar en verkoper hetzelfde belang hebben, namelijk zoveel mogelijk vangen voor de woning. Maar dat is schijn, want dezelfde verkoper wil ook graag weer in een huis wonen en staat dan als koper aan de andere kant. Op lange termijn is een huizenbubbel niet in het belang van consumenten. Ook niet van makelaars, maar dat lijken er veel niet te beseffen.



'De overheid laat steken vallen', concludeerde dezelfde briefschrijver. Ik weet niet of het goed is om altijd maar naar de overheid te kijken als er iets misgaat. Maar een courtageverbod zou ik een goed idee vinden, waarmee ik bedoel dat makelaars hun kosten niet meer mogen baseren op de verkoopprijs. Een vooraf vastgestelde prijs is transparanter, eerlijker en maakt een einde aan de foute prikkel.