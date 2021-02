Personeel Miss Etam en Steps bereidt faillissementsaanvraag winkels voor

Die liet vrijdagmiddag aan zijn personeel weten dat er voorlopig geen salaris wordt uitbetaald. Volgens hem is dat omdat hij nog geen duidelijkheid heeft van het UWV of hij in aanmerking komt voor de NOW-steunmaatregelen.

Het is volgens Pikaart ook onduidelijk of Rozenboom pensioenpremies heeft afgedragen vanaf de doorstart in september. ,,Los van deze puur financiële problemen, lijkt het er nog steeds niet op dat Rozenboom de intentie heeft er een levensvatbare onderneming van te maken. Hij heeft zelf besloten dat Miss Etam een outlet gaat worden en dat hij daar geen hoofdkantoor of distributie voor nodig heeft. Een ondernemingsplan lijkt er niet onder te liggen.’’

Uitzichtloze situatie

Volgens de AVV-bestuurder zijn de medewerkers van zowel Miss Etam als Steps helemaal klaar met de in hun ogen uitzichtloze situatie waarin ze al maanden verkeren. ,,Mensen proberen een andere baan te krijgen, maar dat valt niet mee in deze tijd. En de medewerkers die er nog zijn, bereiden samen met ons en de ondernemingsraad een faillissementsaanvraag voor. Het is kiezen uit twee slechte opties, want het is in deze crisis maar de vraag of een ander bedrijf de winkels wil of kan overnemen.’’

Door de lockdown zijn alle winkels van Miss Etam en Steps sinds half december dicht. Voor die tijd waren er al tientallen filialen gesloten en klaagden werknemers steen en been over het uitblijven van onder meer nieuwe collecties. Moederbedrijf NXT Fashion deed eind vorig jaar een beroep op de NOW-regeling wegens substantieel omzetverlies.

Nieuwe onderneming

Eigenaar Martijn Rozenboom nam begin september Miss Etam en het veel kleinere Steps over na het faillissement van het Belgische FNG. Volgens Rozenboom ziet het UWV de organisatie tot nu toe als een nieuwe onderneming, die niet in aanmerking komt voor steun.

De omstreden ‘bedrijvendokter’ is het daar niet mee eens. Hij wijst erop dat het oude Miss Etam en Steps zijn voortgezet, weliswaar in afgeslankte vorm, maar ook met het personeel dat vóór het faillissement al in dienst was. Rozenboom gaat ervan uit dat het UWV de NOW-regeling alsnog toekent en dat het salaris van de werknemers daarna kan worden uitbetaald.

Rozenboom nam behalve Miss Etam en Steps ook Expresso, Claudia Sträter en Promiss over. Hij telde er in totaal 7,8 miljoen euro voor neer. Rozenboom verkocht dameskledingwinkels Expresso en Claudia Sträter door aan de Van Uffelen Groep. Promiss is in november overgenomen door het Belgische Paprika.

