Personeel Eneco eist inzage in deal met adviseur

De gemeenten zeggen echter het belang van het personeel te erkennen. ,,We zouden graag een open en inhoudelijke dialoog met hen willen voeren.'' Aan de ondernemingsraad is daarom eerder de naam van Aperghis gemeld en 'dat er met hem geen 'success fee' of andere transactie gerelateerde incentive is overeengekomen'.



De verhoudingen tussen Eneco en de aandeelhouderscommissie zijn afgelopen maanden in snel tempo verslechterd. De directie lobbyt tegen snelle verkoop, het personeel zit op dezelfde lijn. ,,Het personeel van Eneco is een serieuze stakeholder, zonder hen is er geen goede verkoop mogelijk. Het enige dat we willen, is een verantwoord verkoopproces, op basis van objectieve en volledig informatie'', zegt Driessen.



Eerder dreigde de Ondernemingsraad de 53 gemeenten in deze krant al met een rechtszaak als zij enkel voor financieel gewin gaan bij de verkoop van Eneco. Een 'fossiele' koper als Shell is voor de OR onbespreekbaar.



Rotterdam

De 53 gemeenten met Eneco aandelen hebben afgesproken elkaar uiterlijk 31 oktober te laten weten wat zij met hun belang doen. De meeste eigenaren, waaronder grootste aandeelhouder Rotterdam, kiest voor verkopen, blijkt uit recent onderzoek van het AD.