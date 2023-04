Personeel distributiecentra AH staakt zondagavond, ‘mogelijk lege schappen’

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt nog niet te kunnen overzien ‘wat de exacte impact gaat zijn van de staking in distributiecentra op de bevoorrading van de winkels'. Er werken in totaal zo’n 6000 mensen in de centra, van wie de helft uitzendkrachten zijn.

In de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam staken parttimers zondagavond. Vanaf maandag 07.00 uur leggen mensen die fulltime werken in alle zes de distributiecentra van Albert Heijn het werk neer. De staking in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle duurt tot en met woensdag. In Zaandam staken de werknemers tot en met dinsdag 15.30 uur, meldt FNV.

Meer loon

Het personeel van de distributiecentra wil meer loon. ,,Albert Heijn meent met 6,6 procent loonsverhoging voor een jaar een degelijk loonbod te hebben neergelegd”, zegt Faez. ,,Maar dat is veel te weinig. De inflatie van vorig jaar kwam uit op 10,6 procent. Medewerkers kregen er in 2022 maar 2,75 procent bij.”

Zowel de supermarkt als de vakbonden zullen ‘stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen voor onze collega’s van de distributiecentra’, aldus de woordvoerder van AH. ,,Wij staan hierover open en hebben de vakbonden verzocht te overwegen hetzelfde te doen. In hun ultimatum houden ze volledig vast aan hun ingediende voorstellen.”

Boven gemiddeld

De vakbonden vinden de voorgestelde loonsverhoging niet voldoende. ,,Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld: 6 procent per direct en 2 procent per januari 2024. Met dit bod is de structurele loonstijging voor medewerkers van de distributiecentra na één jaar meer dan 8 procent”, aldus de zegsvrouw van de supermarkt. ,,Dit ligt boven het gemiddelde van nieuwe cao’s die nu voor één jaar worden afgesloten. Het vastlopen van de onderhandelingen betekent dat medewerkers van de distributiecentra langer moeten wachten op de voorgestelde loonsverhoging en dat betreuren we.”

