Een eigen bedrijf op poten zetten is nooit de bedoeling geweest, zeggen ondernemers Jonathan Koy, Dido van Klinken en Tessel de Heij in koor. Misschien is het daarom wel zo leuk en bevredigend.

‘Toevallige’ ondernemer Jonathan Koy (26) had een vaste baan als teamleider ICT, maar was ook freelance bezig met design en video. Toen stuitte hij op een probleem. Voor hij er erg in had, was de basis gelegd voor een eigen onderneming. ,,Ik had een grote opdracht afgerond ter waarde van 10.000 euro. Maar ik kreeg mijn geld maar niet van de klant. Ik dacht eerst, ik pak het misschien niet professioneel genoeg aan. Tot ik van freelancers hoorde dat zij hier ook mee worstelden.’’

Digitale toonbank

Zo ontstond het idee voor Filepurch. ,,Ik nam de bakker als voorbeeld. Daar krijg je je brood ook pas als je het geld geeft. Dat eerlijk oversteken moest voor mij als zzp’er ook mogelijk worden. Filepurch is een digitale toonbank. Je uploadt je bestand, maar de klant kan het pas downloaden als het geld overgemaakt is.’’ Niet alleen kunstenaars maken gebruik van Koys uitvinding. ,,Ieder bestand dat je op je computer maakt, kun je op Filepurch zetten. Ook stemacteurs, consultants en journalisten gebruiken het.’’

Had hij verwacht dat zijn idee een succes zou worden? ,,Nee totaal niet. Ik vind het leuk om creatieve oplossingen te bedenken, ook in mijn werk in de ICT. Ik ben twaalf jaar asielzoeker geweest – ik kom oorspronkelijk uit Congo – en had dat ook wel nodig om dingen te bereiken in het leven’’, zegt de Rotterdammer. ,,Het doel was zzp’ers te bereiken in de Randstad, maar inmiddels hebben we ook gebruikers in Amerika en Canada.’’

Carrièreswitch

Quote Als het mislukte, had ik het in ieder geval geprobeerd Dido van Klinken Dido van Klinken (53) bakte acht jaar geleden zijn eerste brood. Thuis welteverstaan. ,,Het mislukte. Dat konden we natuurlijk niet hebben. Als hobby ben ik me toen in het bakken gaan verdiepen. Op een gegeven moment bouwde ik een steenoven in de tuin. Als je zo veel bakt, kun je het natuurlijk niet allemaal zelf opeten, dus de buren kregen ook.’’



De Eindhovenaar werkte intussen als designer bij Philips. ,,Dat deed ik al negentien jaar, maar ik had er genoeg van. Ik wilde iets anders, en bij brood lag m’n hart. Het is een fascinerend proces. Dus ik bedacht dat ik een bakkerij wilde beginnen.’’ Een carrièreswitch die niet iedereen begreep. ,,Mensen dachten dat ik gek was geworden. Ik had een goede baan met een goed salaris, dus ik heb zelf ook wel getwijfeld. Maar ik wilde het gewoon doen. Als het mislukte, had ik het in ieder geval geprobeerd. ’’

In 2013 opende hij Stadsbakkerij Broodt. ,,We bakken biologisch desembrood. Dat vind ik lekker, maar dat was ook waar nog ruimte voor was op de markt.’’ Hij schakelde de hulp in van een ervaren bakker. ,,De bakkerij voelt inmiddels als thuis, maar het begint wel weer te kriebelen. Kan ik misschien iets nieuws doen? Misschien een horeca-zaak starten? De ideeën komen regelmatig voorbij, maar voorlopig heb ik het druk zat.’’

Eigen biermerk

Ook Tessel de Heij (29) had nooit gedacht dat ze een eigen bedrijf zou beginnen. Nu heeft ze met haar zus Do (31) een eigen biermerk, Gebrouwen door Vrouwen. ,,Ik werkte op het hoofdkantoor van Albert Heijn en had het prima naar mijn zin. Maar het werkende leven vond ik wat saai’’, zegt de Amsterdamse. ,,Ik besloot een nieuwe hobby te zoeken. Mijn zus heeft allerlei aparte hobby’s gehad, van kitesurfen tot Chinees leren, en nu was ze bezig met bierbrouwen. Dat leek me wel wat.’’



Samen brouwden de zussen bier voor eigen consumptie. ,,Soms lukte het, soms niet. Per keer haalden we er ongeveer 2,5 krat uit. Als een recept geslaagd was, vierden we een feestje met vrienden.’’ Zo kwam een flesje toevallig terecht bij een kroegeigenaar. ,,Hij vond het lekker, en vond het leuk dat wij dit als vrouwen deden, dus hij wilde het wel op de tap hebben.’’ Hij haalde de zussen over groter te denken. ,,Als brouwerijen capaciteit over hebben, kun je daar je eigen recept komen brouwen. Daar probeerden we twee van onze recepten uit op grote schaal.’’



Daarna ging het hard. ,,Andere cafés wilden ons bier ook hebben. Op dat moment besloten we er echt een bedrijf van te maken’’, zegt De Heij. ,,De bieren van Gebrouwen door Vrouwen zijn inmiddels ook te koop bij Marqt en Albert Heijn. ,,Sinds april vorig jaar zijn we officieel een bv met drie medewerkers in dienst. Bizar hoe het is gelopen. Soms zie ik iemand in de winkel een flesje van ons bier op de band leggen. Dat blijft toch een beetje onwerkelijk.’’