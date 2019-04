Pensioenfondsen waarschuwen voor kortingen

,,De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest'', zegt ook directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW. Bij hem bedraagt de graadmeter nu minder dan 101 procent, maar PFZW heeft net als ambtenarenfonds ABP nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Dat is een jaar langer dan PME en PMT.

Boosdoener is vooral de rente die opnieuw is gedaald, en waarvan wordt verwacht dat die nog wel even laag zal blijven. ,,Dat is geen goed nieuws, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om aan onze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen'', legt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool uit. De beleidsdekkingsgraad van haar fonds zit nu op ruim 102 procent.