Pensioenfonds ABP vreest pensioenkortingen in 2021

Geen verhogingen maar juist kortingen op de pensioenen is de prognose van ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland. In het jaarverslag schrijft de organisatie dat de kans op kortingen in 2021 goed mogelijk is. In het ergste geval beginnen die kortingen volgend jaar al.

De beleidsdekkingsgraad ligt op dit moment onder het wettelijke minimum. Dat kan betekenen dat de pensioenen via het ABP gekort moeten worden.

Lees ook Pensioenfondsen waarschuwen voor kortingen Lees meer

Beleidsdekkingsgraad

Of pensioenen verhoogd of gekort worden hangt af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De dekkingsgraad laat zien of een pensioenfonds genoeg geld heeft om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te keren. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Die beleidsdekkingsgraad is leidend bij het bepalen van een pensioenverhoging of -korting.

In het huidige pensioenstelsel is vastgelegd dat een (gedeeltelijke) pensioenverhoging mogelijk is bij een minimale beleidsdekkingsgraad van 110 procent. Als de beleidsdekkingsgraad van ABP langer dan vijf jaar lager is dan 104,2 procent moet ABP de pensioenen verlagen. Het pensioenfonds had vorig jaar een beleidsdekkingsgraad van 103,8 procent. Dat is 0,4 procent onder het minimaal vastgestelde percentage.

Volgend jaar al gekort

Het pensioenfonds schrijft in zijn jaarverslag dat het op zijn vroegst in 2021 de pensioenen zal moeten korten. In het ergste scenario daalt de kritische dekkingsgraad rond het einde van het jaar onder de 90 procent. Dan moet het pensioenfonds mogelijk volgend jaar al kortingen doorvoeren. Op 31 maart bleek de beleidsdekkingsgraad nog verder gezakt naar 102,4 procent.