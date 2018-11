Patatoorlog tussen Colombia en Nederland

,,De landen zitten samen in de wedstrijd“, vertelt een diplomatieke bron. ,,Al is niet helemaal duidelijk of de Europese Commissie dan een sterke zaak zal hebben bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die hierin arbitreert.“



De vraag is ook of zo‘n procedure Nederland het sop in de kool waard is, aangezien onze afzet van bevroren friet naar Colombia volgens een ingewijde ‘eerder 10 miljoen dan 100 miljoen euro‘ is. Officiële cijfers zijn nooit gepubliceerd.



Toch hoopt de Vereniging voor de Aardappel Verwerkende Industrie (VAVI) dat de Europese Commissie de zaak aanspant, zegt secretaris Hylke Brunt. ,,Er is nooit bewijs geleverd dat wij producten tegen dumpprijzen importeren, dat klopt ook niet.“