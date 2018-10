Pak je nu alweer het vliegtuig?

Unox verkoopt nu ook vegetarische rookworst. Daar is niet iedereen even blij mee, blijkt uit online reacties. ,,Een rare hype dat vlees plots slecht is. Alsof we allemaal gedwongen vegetariër moeten worden. De mens is al sinds versie 0.0 een omnivoor, waarom moeten we ons anno 2018 dan ineens voordoen als herbivoor? Gaat niet gebeuren! Meteen even een flinke paardenbiefstuk gehaald”, reageert een fervent vleeseter.



De boodschap van het andere kamp is al evenmin subtiel: ,,Als vegetariër vind ik dat het eten van mede-dieren niet hoort. Dan ben ik uiteraard ook tegen vervangers die ook maar enige associatie met vlees hebben. Maar voor de vele hype - dus fake - vegetariërs is het wel leuk. Kunnen ze weer interessant doen.” En ook: ,,Er is pas echt geen sprake meer van dierenleed als Unox ook ei uit de ingrediënten haalt.”



Discussies over duurzaam gedrag kunnen snel venijnig worden. ,,Dat komt omdat mensen zich aangetast voelen in hun ego. Als je tegen een vleeseter zegt dat vlees slecht is voor het milieu en dierenwelzijn, dan hoort hij: dat jij vlees eet, dat deugt niet. En niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen. Vaak bijten mensen dan van zich af”, verklaart Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. Toch is ze van mening dat het zinvol is om elkaar aan te spreken op milieubelastend gedrag. Zolang we dat op een sympathieke manier doen.