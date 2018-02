Oxfam Novib stuurt excuusbrief naar leden

Bijna 200.000 donateurs van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib hebben vandaag een excuusbrief in hun brievenbus gekregen. Directeur Farah Karimi spreekt in de brief haar schaamte uit voor het wangedrag van Britse Oxfam-medewerkers. Ook vraagt zij de leden, waarvan onlangs vele honderden hun donateurschap stopzetten, expliciet om vertrouwen en steun.

,,Als algemeen directeur van Oxfam Novib, maar ook als vrouw en moeder, schaam ik mij diep voor het wangedrag. Dit is onacceptabel en druist in tegen alles waar wij voor organisatie voor staan,” schrijft Farah Karimi in de brief. Eerder ontvingen al zo’n 90.000 donateurs een soortgelijke boodschap per mail.

In een reactie zegt een woordvoerder dat de organisatie met deze actie zoveel mogelijk leden hoopt te bereiken en zo wil uitleggen wat er speelt en welke maatregelen worden genomen.

Volledig scherm © Oxfam Novib

Nadat The Times berichtte over vermeende seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010 op Haiti regent het opzeggingen. Vrij snel beëindigden 700 mensen in Nederland hun donateurschap. Volgens de laatste cijfers - alweer van een week terug – zijn dat 1700 donateurs.

De hulporganisatie heeft in ons land ongeveer 330.000 donateurs. Volgens de zegsman is de brief niet bedoeld om de terugloop in het aantal leden een halt toe te roepen. ,,Die keuze is aan mensen zelf. We willen zo transparant mogelijk zijn en aangeven welke onderzoeken er zijn gestart."

De Nederlandse tak van Oxfam bleek al sinds 2012 op de hoogte dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti. Karimi mocht naar eigen zeggen publiekelijk niets met die informatie doen, omdat het een Britse aangelegenheid was.

Nieuwe gevallen

Vandaag werd ook bekend dat de Britse hulporganisatie Oxfam 26 nieuwe gevallen van ongepast seksueel gedrag onderzoekt. Die zijn gerapporteerd na de onthullingen over misbruik door sommige medewerkers na de moordende aardbeving van 2010 in Haïti, aldus directeur-generaal Mark Goldring van de ngo vandaag gezegd.

Voor een Britse parlementscommissie legde Goldring uit dat zestien van die 26 gevallen internationale programma’s van Oxfam betreffen. Het gaat zowel om “recente evenementen als ook historisch oudere”.

Naar aanleiding van de misstanden heeft Zwitserland zijn donaties aan de Britse hulporganisatie Oxfam opgeschort. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken eist 'waterdichte opheldering van de gebeurtenissen”' aldus een woordvoerder. Bern heeft tussen 2013 en 2017 bijna 18 miljoen euro overgemaakt naar Oxfam.