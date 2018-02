Overmoed is het gat tussen onze prestaties en wat we denken te presteren. Overmoed is een fors risico - en een slechte indicator voor prestaties. Zo blijkt uit studie dat onervaren beleggers steeds op dezelfde manier het schip in gaan. Waarom laten we de overmoedigste collega''s dan hun gang gaan? Een groep wetenschappers denkt na zes studies een antwoord te hebben.



Wie gelooft dat hij beter is, staat net even een treetje hoger op de sociale ladder. Deze supermensjes praten veel en vol vertrouwen, geven meer antwoorden en blijven kalm. Ze zijn zelfs overtuigender dan zeer competente teamgenoten.



Collega's zien je niet als overmoedig, maar vinden je - in ieder geval een tijdje - gewoon geweldig. Verkeerde inschattingen, onrealistische verwachtingen en ronduit risicovolle beslissingen zijn op de werkvloer het gevolg.