Overheden trekken de portemonnee om economische crisis te bestrijden: ‘Beter teveel dan te weinig uitgeven’

Wall Street beleefde vrijdag zijn beste dag in tien jaar tijd. De aandelenkoersen gingen met maar liefst 10 procent omhoog nadat de Amerikaanse president Donald Trump een steunpakket van honderden miljarden dollars toezegde voor getroffen bedrijven in de VS. In Nederland zei minister van financiën Wopke Hoekstra dat er indien nodig zeker 90 miljard euro beschikbaar is voor bedrijven en werknemers. En Duitsland zal zoveel geld uitgeven als nodig is om de economie te redden, zei bondskanselier Angela Merkel.