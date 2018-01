Ouderenvervoerder speelt data van haar gebruikers door

Om ook in Nederland in contact te komen met klanten, gaat Cubigo in 2017 een samenwerking aan met het in Capelle aan den IJssel gevestigde bedrijf Transvision. Geen bekende naam wellicht, maar een belangrijke speler in vervoersland (zie kader). Het voert namens de overheid het Valys-systeem uit. Bijna een miljoen keer per jaar helpt Transvision op die manier een burger met een mobiliteitsbeperking - ouderen, gehandicapten - van A naar B.



Transvision weet precies wie de potentiële Cubigo-klanten zijn. Het bedrijf heeft de beschikking over hun adresgegevens, hun email en hun geboortedatum. ,,Transvision is met 400.000 klanten in vervoer de perfecte strategische partner om in contact te komen met nieuwe gebruikers", zegt Cubigo-baas Peter Willems in april 2017 in het Belang van Limburg. Bovendien doet het Nederlandse bedrijf een investering in Cubigo, meldt het Belgische bedrijf in een persbericht.



Transvision mag de gegevens van Valysgebruikers niet zomaar doorgeven. Het bedrijf voert het speciale vervoer tijdelijk uit. Bij de volgende aanbesteding, die nu loopt, kan Transvision die positie kwijtraken. Dan heeft het bedrijf ook geen toegang meer tot de klantgegevens.