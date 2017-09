Ouderen massaal op jacht naar vergeten pensioenen

Dat register heeft een website ‘mijnpensioenoverzicht.nl’, waar alle pensioenaanspraken op Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars staan. ,,Daar vinden mensen alles over opgebouwde pensioenen in het verleden’’, zegt Frits Bart, bestuurslid van het Pensioenregister. ,,De afgelopen dagen kregen we heel veel reacties en telefoontjes van ouderen die willen weten of zij nog recht hebben op een pensioen. Dat krantenartikel heeft de mensen echt wakker geschud.''

Iedereen met een bsn-nummer en een Digid-inlogcode kan op de site zoeken naar zijn of haar pensioenafspraken. ,,Voor mensen zonder bsn-nummer of Digid is er de helpdesk vergeten pensioenen. Daar kunnen ze met hun vragen terecht’’, aldus Bart.

Weerbarstig

De praktijk kan wel eens weerbarstiger zijn, heeft José de Lange gemerkt. Zij woont in La Coruña in Spanje en helpt Spaanse gastarbeiders die in de jaren 60 en 70 als gastarbeider in Nederland werkten. ,,Zij hebben in Nederland pensioen opgebouwd, maar krijgen het niet. Ik heb in het verleden navraag gedaan en toen werd me verteld dat die mensen een bsn-nummer moeten hebben voor ze een pensioenuitkering krijgen. Dat nummer moeten ze in Nederland aanvragen bij de Belastingdienst. Dat is te veel voor die oude mensen’’.